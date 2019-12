Kilian Jornet à Lyon pour l'inauguration d'une boutique

Le plus grand athlète de trail running de tous les temps est à Lyon aujourd'hui.

Le phénomène espagnol de la course d'endurance en montagne est à Lyon ce mercredi. Kilian Jornet, 32 ans, a tout connu et tout vaincu - ou presque : il a remporté les ultra-trails les plus prestigieux de la planète (trois UTMB, deux Diagonale des Fous, une Western States...), est détenteur d'un triple titre sur la Pierra Menta, considérée comme la course de ski-alpinisme la plus dure au monde, a grimpé l'Everest (8 848 m) deux fois en cinq jours en un temps record, sans oxygène artificiel, sans corde ni sherpa, a triomphé de l'Aconcagua (6 992 m), du Denali, de l'Elbrouz (5 642 m), du mont Blanc (4 810 m), du McKinley (6 194 m) ou du Cervin (4 478 m) avec des temps canons...

L ' "ultra terrestre" à la capacité pulmonaire de 5,3 litres et la VO2 max de 92ml/min/kg*, celui qui s'entraîne annuellement à hauteur de 1 000 heures, 550 000 mètres de dénivelé positif, soit 15 000 km, est cette après-midi au Lou Rugby pour un séminaire sportif.

*la quantité d’oxygène que les poumons sont capables d’inspirer, transmettre dans le sang et que les muscles vont devoir capter. 6e meilleure Vo2 max mondiale, le record étant détenu par le cycliste norvégien Oskar Svendsen : 97,5 ml/min/kg. Celle d un adulte sédentaire tourne autour de 40.

On se dit donc qu'il devrait donc faire partie des "surprises" annoncées à la presse pour l'inauguration, ce soir, de la boutique Salomon, dans le quartier Grolée-Carnot (Lyon 2e), inauguration où "les plus grands athlètes Salomon seront présents" (les ultra trailers Michel Lanne et Thibaut Baronian, la skieuse et parapentiste Liv Sansoz, le freeskieur américain Cody Townsend).

Si Kilian Jornet foule la rue Grolée ce soir, Salomon aura réussi un coup de pub monstre.