"J’veux du soleil" : l’application qui déniche les terrasses ensoleillées

Créée en 2020, l’application "J’veux du soleil" va sauver votre été. Dénicheuse de terrasses ensoleillées, elle sera votre meilleure amie ces prochains mois.

L’arrivée de l’été s’accompagne d’une envie grandissante de boire un verre attablé à une terrasse ensoleillée. Pour éviter les mauvaises surprises et profiter au maximum des rayons du soleil, Jean-Charles Levenne a mis au point l’application "J’veux du soleil".

Sous forme de site internet ou d’application, "J’veux du soleil" propose une carte interactive répertoriant l’ensemble des terrasses ensoleillées en temps réel. Il suffit à l’utilisateur de renseigner la ville dans laquelle il se trouve, ainsi que l’heure souhaitée, afin que soient indiqués les endroits où il pourra déguster son mojito en profitant au maximum des bienfaits de cet astre chaleureux.

Souhaitant apprendre à développer et appréciant - "comme tout le monde" - profiter d’une terrasse au soleil, Jean-Charles Levenne a eu l’idée, en 2018, de mettre au point son site internet. Quelques années plus tard, le concept attirant des visiteurs, l’application apparait.

Une application émergeant à Lyon

Sélection personnelle ou contacté par les commerces, c’est le créateur lui-même qui répertorie les différentes terrasses. Cependant, concernant les informations d’ensoleillement, Jean-Charles Levenne ne travaille pas seul. "Je récupère de nombreuses données grâce à mon fournisseur Open Street Map. Pensé comme Google Map ce site est néanmoins collaboratif, tout le monde peut ajouter des informations. Grâce à cela je peux donc savoir s’il y a des arbres à tel endroit, je peux connaître la hauteur et le nombre d’étages de certains bâtiments..."

Travaillant seul sur ce concept et résidant à Paris, Jean-Charles Levenne s’intéresse principalement aux terrasses de la capitale française. Actuellement, seulement quelques lyonnaises sont répertoriées sur l’application. Mais, souhaitant s'étendre, le créateur affirme " J’ai de plus en plus de demandes concernant Lyon, développer l’application de manière plus importante dans cette ville est donc dans mes projets !".

Accéder au site en ligne