Jusqu’à 10°c et un ciel couvert mercredi 4 janvier à Lyon

Le temps sera globalement couvert ce mercredi 4 janvier à Lyon, alors que les températures ne devraient pas dépasser les 10°c.

La belle journée ensoleillée de mardi laisse place à un ciel plus couvert ce mercredi 4 janvier à Lyon. En se dissipant, la brume matinale devrait laisser apparaître un ciel très nuageux ce matin, avant l’arrivée de quelques éclaircies dans l’après-midi.

Du côté des températures, le thermomètre continue de baisser, doucement. À 8 heures il ne devrait pas faire plus de 3°c et il faudra attendre midi pour voir les températures grimper au-dessus des 7°c. Globalement, le mercure ne devrait pas dépasser les 10°c aujourd’hui entre Rhône et Saône, mais cela reste tout de même 3°c au-dessus des valeurs de saison.