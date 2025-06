Du soleil et des températures repartant à la hausse à Lyon ce vendredi

Ce vendredi s'annonce comme une belle journée ensoleillée à Lyon tandis que les températures atteindront les 31 degrés au meilleur de la journée.

De la chaleur et du soleil. Les Lyonnaises et Lyonnais commencent à en avoir l'habitude depuis une dizaine de jour et ce vendredi 27 juin ne fera pas exception à la règle. Malgré quelques nuages d'altitude ce matin, le soleil s'imposera dans l'après-midi et brillera jusqu'au soir.

Côté températures, elles repartiront à la hausse avec une chaleur devenant forte. S'il fait déjà 20 degrés ce vendredi matin le mercure atteindra les 31 degrés au plus fort de la journée. Avant un weekend de nouveau caniculaire où le mercure pourrait dépasser les 35 degrés à Lyon.