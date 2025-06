"Travailler plus pour gagner plus" : la Région invoque un slogan Sarkozyste pour ses agents, l'opposition dénonce un "nouvel écran de fumée"

Dans une délibération votée ce jeudi 26 juin au cours de l'Assemblée plénière, la région Auvergne-Rhône-Alpes va proposer à ses agents de renoncer à une partie de leurs RTT en échange d'un gain de salaire entre 1200 et 2200 euros. L'opposition dénonce elle une "opération de communication et un nouvel écran de fumée".

C'est une délibération qui nous ramène quasiment 20 ans en arrière, du temps où un certain Nicolas Sarkozy était président. Ce jeudi 25 juin 2025, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté en Assemblée plénière une délibération intitulée "Travailler plus pour gagner plus : la région agit pour le pouvoir d'achat de ses 8800 agents". Une délibération qui propose de mettre en œuvre à partir du 1er septembre 2025, et cela pour un an, une expérimentation permettant aux agents qui le souhaitent de convertir une partie de leurs RTT en salaire.

"Nous portons un attachement tout particulier à ce que représente le travail" débute Fabrice Pannekoucke devant l'Assemblée. "L'objectif de ce rapport est de restaurer la valeur du travail et de valoriser l'engagement des agents" poursuit le président de Région. Concrètement, les agents qui le souhaiteront pourront dès le 1er septembre faire le choix de convertir 15 de leurs 27 RTT en salaire sur un compte épargne temps qui sera ensuite monétisé. "Nous serons les premiers à le faire en France" se félicite le successeur de Laurent Wauquiez.

"Cette mesure risque en réalité d’aggraver les inégalités"

"Aujourd'hui, une majorité de nos agents font déjà le choix d'un temps de travail plus long sur les 35h" reprend Fabrice Pannekoucke qui explique que cette expérimentation vise à aller chercher 5% de productivité supplémentaire. En prévision de ce texte, voté à une large majorité, la Région explique avoir réservé une enveloppe de 100 000 euros. Un chiffre qui sera, au besoin, revu à la hausse en fonction du nombre d'agents volontaires.

Cette proposition, "tout droit sortie d'un vieux manuel de communication de Nicolas Sarkozy" selon Maxime Meyer du groupe Les Écologistes, est pour l'heure rejetée par la plupart des syndicats. "Ils ne veulent pas être complice de cette mascarade" poursuit le conseiller régional d'opposition, qualifiant ce texte "d'opération de communication et de nouvel écran de fumée".

"Derrière un intitulé venu tout droit des tréfonds de la pensée sarkozyste, cette mesure présentée comme une mesure de pouvoir d'achat, risque en réalité d’aggraver les inégalités. Les montants de monétisation des RTT, fixés par arrêté ministériel, varient selon la catégorie hiérarchique" dénonce de son côté le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate. "En réalité, ce que vous proposez, c'est travailler plus pour gagner moins, car cette journée de travail en plus ne sera pas payée autant qu'une journée de travail supplémentaire" complète Jean-Baptiste Baud. "Travailler plus ne veut pas forcément dire gagner plus... surtout quand on y laisse sa santé et sa vie personnelle" poursuit le groupe d'opposition.

"Faire tomber le tabou des 35h"

"C'est une délibération qui repose sur la liberté. Les 35h n'ont pas nui à notre pays, ça a ruiné la France" leur répond Laurent Wauquiez au sein de l'hémicycle régional. "Ce qu'on propose c'est de faire tomber le tabou des 35h" conclut l'ancien président de région.

En fonction de leur salaire et de leur catégorie, les agents volontaires pourraient gagner entre 1245 euros et 2250 euros bruts chaque année, selon les chiffres avancés par la collectivité. Une "aide précieuse" selon la Région pour les quelque 8800 agents d'Auvergne-Rhône-Alpes.