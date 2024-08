En septembre, plusieurs associations lyonnaises mettent la culture sourde à l'honneur avec le mois de la langue des signes française.

À l'occasion de la journée mondiale des sourds du 28 septembre, la compagnie On Off relance la Fête de la culture sourde. Le mois de septembre devient ainsi le mois de la langue des signes françaises (LSF). Un évènement organisé en partenariat avec la Coordination lyonnaise des associations de sourds (CLAS) et l'association Visuel.

Une dizaine d'évènements à Lyon

La Ville de Lyon s'apprête donc à accueillir une dizaine de manifestations du 7 au 28 septembre. Tout le long du mois, différents acteurs locaux seront ainsi mobilisés pour informer et sensibiliser le public à la culture sourde. Un bel écho aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 qui s'achèveront le 8 septembre.

Les festivités seront lancées samedi 7 septembre à 15 heures avec une visite théâtralisée du Vieux-Lyon en langue des signes. S'en suivront ensuite des projections de films et documentaires, des spectacles, expositions, débats et lectures pour enfants. Pour clore l'évènement, une journée rencontres et une soirée performances sont organisées aux Heat le 28 septembre. Suivie d'une soirée DJ set avec Arty Farty jusqu'à 4 heures du matin. Plus d'informations à venir sur le site de la compagnie On Off.

