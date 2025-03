Une manifestation est prévue à Lyon samedi 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes.

L'intersyndicale du Rhône appelle à manifester samedi 8 mars à Lyon à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. "L’égalité entre les femmes et les hommes n’est toujours pas une réalité dans nos entreprises

et administrations", déplorent les six syndicats qui lancent cet appel au rassemblement à 15 h place Bellecour.

"Le 8 mars est l'occasion de rappeler nos revendications afin d'obtenir l'égalité salariale et de carrière entre les femmes et les hommes, la revalorisation des métiers à prédominance féminine", ou encore "l'abrogation de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans qui pénalise en premier lieu les femmes".