Les journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end samedi 21 et dimanche 22 septembre. Voici cinq idées de visite à faire à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire.

Au cœur du chantier de la cathédrale Saint-Vincent

C'est l'un des temps forts de cette 41e édition des Journées du patrimoine, le chantier en cours à l'intérieur de la cathédrale s'ouvre aux visiteurs. Fermée au public depuis le mois de mars, il sera de nouveau possible d'y entrer ce week-end. L'occasion de comprendre les enjeux de cette rénovation d'ampleur, grâce aux explications d'un guide-conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire.

Les visites d'une durée de 50 minutes débutent dès vendredi 20 septembre. De 10h à 12h et de 14h à 19h, tout le week-end. Elles se font sur réservation uniquement. Inscriptions auprès de l'Espace Patrimoine jusqu'au vendredi 20 septembre.

A noter qu'une exposition temporaire est également accessible en visite libre de 9h à 19h samedi et dimanche. Un maître-verrier fera également une démonstration de son savoir-faire de 10h à 12h et de 14h à 17h. Et pour passer de l'observation à la réalisation, il sera également possible pour les familles de réaliser un vitrail en papier.

Sur les traces de la ligne de démarcation

Cette 41e édition des Journées du patrimoine tombe l'année du 80e anniversaire de la Libération de Chalon-sur-Saône. Et si de nombreux évènements en lien avec cet anniversaire ont déjà eu lieu, d'autres animations sont proposées ce week-end.

Une visite guidée s'attarde ainsi sur la ligne de démarcation qui a coupé la ville en deux, de juin 1940 à novembre 1942 (date à laquelle les Allemands ont envahi toute la zone libre, renommée zone sud par la suite). Cependant les restrictions de circulation dans cette zone demeurent jusqu'en 1944.

Visites guidées de 2 heures. Départ à 10h, samedi et dimanche. Réservations obligatoires auprès de l'Espace patrimoine. Une exposition sur "la guerre à Chalon en images et en objets" est également présentée au sein de la salle du conseil municipal.

L'ancien Carmel comme neuf

Et si vous profitiez de ces Journées du patrimoine pour découvrir l'ancien Carmel, remis à neuf ! Après plus d'un an de travaux, le site a été transformé en centre de loisirs et a réouvert cet été. Une rénovation respectueuse de l'architecture et une nouvelle vie pour ce bâtiment construit au début du XVIIe siècle, que la Ville vous propose de découvrir au travers d'une visite guidée.

Les visites ont lieu uniquement dimanche à 10h, 14h et 16h. Sur réservation uniquement, auprès de l'Espace patrimoine.

Dans la galerie de Contremine du Bastion Saint-Pierre

Autre lieu insolite à découvrir ou redécouvrir : la galerie de Contremine du bastion Saint-Pierre, construit au XVIe siècle. Exceptionnellement conservée, cette galerie souterraine a été creusée pour desservir des casemates (des locaux partiellement enterrés) percées d’embrasures et pour assurer la circulation à couvert de la garnison.

Les visites guidées ont lieu à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h samedi et dimanche. Uniquement sur inscription auprès de l'Espace Patrimoine jusqu'à vendredi 20 septembre.

La gypsothèque de l'école Média Art

Pour la première fois, l'Ecole Média Art (EMA) ouvre ses portes à l'occasion d'une édition des Journées du patrimoine. Elle vous propose de découvrir sa gypsothèque, c'est-à-dire le lieu où sont conservés les moulages et les plâtres de sculpture. Ces derniers servent à observer le travail et les techniques des maîtres anciens. Dans cette école, on peut donc découvrir des moulages de sculpture égyptiennes, sumériennes et grecques.

Les visites sont ouvertes dès vendredi 20 septembre, de 10h à 17h. Trois visites guidées sont prévues à 10h30, 14h et 16h30. L'école sera ouverte à ces mêmes horaires le samedi, mais restera fermée le dimanche.