Wauquiez refuse de rentrer au gouvernement, Buffet attendu à l'Outre-mer

Laurent Wauquiez et François-Noël Buffet.

Michel Barnier devrait annoncer dans les prochaines heures les noms des ministres qui composeront son gouvernement. Si Laurent Wauquiez n'en sera pas, François-Noël Buffet est pressenti pour le ministère des Outre-mer.

C'est un suspense qui devrait prendre fin, "avant dimanche" selon les dires du Premier ministre Michel Barnier, qui a soumis, jeudi, au président de la République, une liste de 38 ministres qui composeront son gouvernement. Une liste dans laquelle il n'y aura finalement pas Laurent Wauquiez, patron des députés LR à l'Assemblée nationale, qui était pressenti pour prendre un poste ministériel.

L'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, jeudi, aux députés de son groupe qu'il renonçait à participer au gouvernement Barnier. "Michel Barnier m'a proposé Bercy et j'ai donc décliné pour rester à la tête du groupe", a déclaré le député de Haute-Loire, qui préside le groupe de la Droite républicaine de 47 députés, précisant que LR disposerait de neuf "postes" au prochain gouvernement, dont trois ministères de plein exercice, a précisé ce participant.

Wauquiez voulait l'Intérieur

"Depuis le début, j'ai dit qu'entrer au gouvernement n'était pas mon obsession (et) j'avais dit que j'irai uniquement si je pouvais être utile au ministère de l'Intérieur", a expliqué Laurent Wauquiez, dont le nom a longtemps circulé pour la place Beauveau.

Dans son intervention, il a donné les noms des ministres LR "transmis par Michel Barnier" qui seront proposés pour faire partie de son exécutif, dont le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau qui serait nommé au ministère de l'Intérieur, une information confirmée par d'autres sources.

Les autres LR proposés pour le gouvernement seraient le député Patrick Hetzel à l'Enseignement supérieur, la députée et secrétaire générale de LR Annie Genevard à l'Agriculture, Othman Nasrou à la Laïcité, Jean-Lous Thieriot aux Anciens combattants, Laurence Garnier à la Famille, Sophie Primas au Commerce extérieur et au Tourisme et le sénateur du Rhône, François-Noël Buffet à l'Outre-mer.

Un gouvernement qui penche à droite

Le Rhodanien, âgé de 61 ans et père de deux enfants devrait récupérer le portefeuille autrefois délégué à Marie Guévenoux, en place depuis février 2024. Ancien maire d'Oullins de 1997 à 2014, Buffet est sénateur du Rhône depuis 2004.

Spécialiste des questions d'immigration, cet avocat de formation, avait, par son rôle de président de la Commission des lois du Sénat depuis 2020, contribué à durcir la loi immigration à la fin de l'année 2023. Soutien de Nicolas Sarkozy, de François Fillon puis de Laurent Wauquiez au sein de la droite républicaine, François-Noël Buffet fera donc partie d'un gouvernement qui penchera clairement à droite, malgré le score du Nouveau Front Populaire, alliance de gauche arrivée en tête des législatives anticipées de juillet dernier.

A la recherche d'un difficile équilibre, Michel Barnier a annoncé envisager un gouvernement paritaire de 38 ministres dont 16 de plein exercice, parmi lesquels sept macronistes, trois issus des Républicains (LR), deux MoDem, un Horizons, le parti d'Edouard Philippe, ou encore un du parti centriste UDI.

Alors qu'il peine à trouver des personnalités de gauche, auprès desquelles il a essuyé plusieurs refus, seul un "divers gauche" figure parmi ces ministres de plein exercice. Le nom de Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique venu du Parti socialiste, a circulé, pour la Justice.