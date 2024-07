JO d'hiver 2030 : LFI veut une concertation sur la candidature des Alpes françaises

Les députés LFI de la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaitent organiser un débat public autour des JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises.

Alors que le Comité international olympique a attribué mercredi 24 juillet l'organisation "sous conditions" des Jeux olympiques d'hiver 2030 aux Alpes françaises, les députés La France insoumise des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur indique avoir effectué "une saisine de la Commission nationale du débat public par le biais de son président, Monsieur Papinutti", indiquent-ils dans un communiqué.

Une saisine de la Commission nationale du débat public

Les députés signataires, notamment Anais Belouassa Cherifi et Gabriel Amard, députés des 1ère et 6e circonscriptions du Rhône sollicitent ainsi "une concertation préalable ou un débat public concernant les projets d'équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques dont le coût est supérieur à 230 millions d'euros et inférieur à 460 millions d'euros". Ils demandent par ailleurs au président de la Commission de leur transmettre les évaluations budgétaires dont dispose le comité national olympique et sportif français.

Pour rappel, dans un communiqué diffusé en mercredi 24 juillet et signé notamment par le maire de Grenoble, Éric Piolle ou encore les députés du Rhône et de la Drôme, Marie-Charlotte Garin et Marie Pochon, les Écologistes déplorent que "l'attribution sous conditions aux Alpes françaises engage l'Etat et nos territoires dans un avenir confus", estimant que "la candidature des Alpes françaises pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 n'est pas sérieuse".

Ils pointent notamment du doigt un "budget en constante évolution" et des "conséquences financières et environnementales" qui "pourraient être lourdes pour l'Etat, qui traverse déjà une situation difficile, et pour les collectivités territoriales qui devront en assumer les conséquences".

