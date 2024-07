Fermeture du boulevard périphérique entre Saint-Fons et Lyon 7e

Pour optimiser le chantier d’une future traversée du périphérique dédiée au nouveau tramway T10 et limiter les impacts sur la circulation, une fermeture entre l’échangeur A43 et celui de porte de Gerland aura lieu du 12 au 18 août.

Ce passage, à Saint-Fons, en bordure de Lyon 7e, permettra au futur tramway T10, aux cyclistes et aux piétons de traverser le périphérique sans interruption. Il renforcera la sécurité, l’efficacité et la fluidité des déplacements urbains. Il reliera Saint-Fons au Biodistrict de Gerland, dans le prolongement de la rue Saint-Jean-de-Dieu. Ce passage, mesurant 40 mètres de long,18 mètres de large et 6,70 mètres de haut, offrira une nouvelle connexion sécurisée sous le périphérique Laurent Bonnevay.

SYTRAL Mobilités optimise le chantier pour limiter autant que possible les impacts sur la circulation. Toutefois, pour assurer la sécurité de tous pendant les travaux, une fermeture à la circulation est nécessaire, entre l’échangeur A43 et celui de porte de Gerland, à partir du lundi 12 août 2024 à 3 heures du matin jusqu’au dimanche 18 août à 8 heures.

Pour plus d’informations : mobilites.grandlyon.com