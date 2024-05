JO 2024 : 600 policiers et gendarmes supplémentaires dans le Rhône

Alors que la Métropole de Lyon accueillera plusieurs rencontres de football lors des JO 2024, près de 600 forces de l'ordre supplémentaires seront déployées.

Les jeux olympiques à Lyon, c'est dans deux mois ! Pour renforcer les dispositifs de sécurité, 600 policiers et gendarmes supplémentaires seront mobilisés dans le Rhône et la Métropole de Lyon, a annoncé la préfecture ce samedi 25 mai.

Cet augmentation des effectifs mobilisés permettra, selon elle, de "maintenir tous les événements culturels et sportifs prévus en plus des événements olympiques". Elle est notamment rendue possible par les mesures de restrictions de congés imposées aux forces de l'ordre. Au niveau national, 14 000 policiers et gendarmes supplémentaires seront mobilisés.

La sécurité aérienne pilotée depuis Lyon

En mars dernier, le dispositif pour le renfort de la sécurité aérienne avait été présenté lors d'une visite de Gabriel Attal, Premier ministre. Piloté depuis Lyon, le dispositif prévoit notamment le déploiement de 2 400 aviateurs sur tout le territoire, majoritairement en Île-de-France et dans la région marseillaise, dont 1 300 "spécifiquement dédiés à la mission de protection de l’espace aérien", explique la direction du Centre national des opérations aériennes (CNOA). Le programme de défense se divisera en trois parties : la sécurité aérienne, sol-air et LAD ("Lutte Anti-Drone").