Rhône : huit collèges équipés d'un distributeur de protections périodiques

Le Département du Rhône a lancé hier, vendredi 24 mai, une opération pour lutter contre la précarité menstruelle dans les collèges. Huit établissement sont dorénavant équipés de distributeurs de protections périodiques.

Une initiative pour "briser le tabou des règles" et améliorer le confort des collégiennes. Le Département du Rhône a officialisé hier l'installation de plusieurs distributeurs de protections périodiques dans huit collèges rhodaniens. Il s'agit des établissements suivants : Émile Zola à Belleville-en-Beaujolais, Jacques Prévert à Saint-Symphorien d’Ozon, Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône, La Platière à Thizy-les-Bourgs, Le Bois Franc à Saint-Georges-de-Reneins, Maurice Utrillo à Limas et Pierre de Ronsard à Mornant.

"Sensibiliser tous les collégiens au sujet des règles."

"L’objectif de ces distributeurs est de lutter contre la précarité menstruelle et d’améliorer l'expérience des collégiennes puisque c’est entre 11 et 14 ans que les règles font leur apparition. Le dispositif permet également de sensibiliser tous les collégiens au sujet des règles qui ne devraient plus être un tabou", a précisé le conseil départemental, qui a financé le dispositif à hauteur de 15 000 euros.

Chaque distributeur est rempli de serviettes et tampons gratuits, sans plastique, chlore, ni produits chimiques toxiques. Les matières sont certifiées biologiques et traçables, conçues par l’entreprise Marguerite et Cie.