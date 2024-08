Flamme paralympique : ce qui vous attend à Lyon ce lundi

Ce lundi 26 août la ville de Lyon accueille la flamme des Jeux paralympiques qui débuteront dans deux jours à Paris. Voici ce qui est prévu entre Rhône et Saône pour l'événement.

Deux semaines après la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024 et à 48h du début des Jeux Paralympiques, la flamme va faire escale à Lyon. Si la municipalité avait refusé d'accueillir la flamme olympique, ce qui n'avait pas manqué de faire parler, la torche paralympique sera de passage ce lundi 26 août entre Rhône et Saône.

Un village paralympique place Bellecour

Et à l'occasion de cette venue historique, la ville de Lyon met les petits plats dans les grands. Un village paralympique éphémère verra ainsi le jour place Bellecour pour trois jours. Le village qui sera accompagné d'un festival dédié, ouvrira ses portes ce lundi à 12h. Accessible à tous et gratuitement, l'espace proposera de nombreuses animations sportives et permettra jusqu'à 5000 personnes de découvrir différents sports paralympiques.

Un terrain synthétique, une piste d'athlétisme, un terrain de basket ou encore un espace de sport freestyle permettront pendant les trois jours de pratiquer du tennis de table, du rugby, de l'escrime, du BMX ou encore du badminton. D'autres espaces dédiés à la détente et à la créativité seront également proposés dans le village qui sera ouvert de 12h à 20h mardi et du 10h à 20h le mercredi 28 août.

Le chaudron olympique allumé à 19h

Mais la star de ce lundi à Lyon sera belle et bien la flamme paralympique. Après son arrivée sur le sol français dimanche, en provenance de Stoke Mandeville (Angleterre), berceau des Jeux paralympique, la flamme s'est démultipliée en 12 torches pour un parcours inédit de trois jours à travers toute la France. C'est la flamme allumée à Antibes dimanche, dans les Alpes-Maritimes, qui arrivera à Lyon lundi à partir de 17h30.

Le public pourra ensuite suivre son trajet jusqu'à 19h entre la place Bellecour et la place des Terreaux, avant l'allumage du chaudron olympique à 19h par Michel Sorine, organisateur de différents évènement sportifs comme la SaintéLyon, qui sera le dernier relayeur de la flamme à Lyon.