Jeune femme poignardée à Villeurbanne : les avocats de la suspecte réagissent 

Samedi 11 mai, une jeune femme a été poignardée par une mère de famille dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. Les avocats de cette dernière affirment qu’"elle n’a jamais eu une quelque intention d’homicide."

Suspectée d’avoir agressé et poignardé à trois reprises l’une des agresseuses potentielles de sa fille samedi 11 mai dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, la mère de famille a été interpellée et placée en garde à vue. Sa fille de 14 ans a également été arrêtée et auditionnée hier, dimanche 12 mai. Les avocats de la mère ont décidé de réagir ce lundi dans un communiqué.

"Elle n’a jamais eu quelconque intention d’homicide"

Selon nos confrères de Radio Scoop, les avocats de la mère de famille, Me Kafil et Me Basson-Larbi, ont donc indiqué que pour le moment, "rien ne permet d’affirmer que la mère de famille en serait l’auteure." Toujours selon les avocats, "elle n'a jamais eu une quelconque intention homicide et elle déclare avoir été victime de violences en réunion. Durant la rixe, se faisant même poursuivre avec ses enfants par un homme armé alors qu'elle prenait la fuite et tentait de se cacher dans un hall d'immeuble."

La victime a, quant à elle, été transportée à l’hôpital mère enfant de Bron, sans que ses jours ne soient en danger.

