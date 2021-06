Jeu vidéo : grosse opération de recrutement à Charbonnières-les-Bains

Le boom de l'esport et la croissance enregistrée par les entreprises du secteur du jeu vidéo pendant la crise sanitaire ouvrent de larges perspectives d'emploi. Vendredi 18 juin à Charbonnières-les-Bains, une opération de recrutement est ainsi conjointement organisée par Pôle emploi, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'association régionale des entreprises du jeu vidéo Game Only. Cet événement va permettre de proposer une centaine de postes à pourvoir en lien avec la filière du jeu vidéo. Parmi les recruteurs, des entreprises comme Ubisoft Annecy, The Tiny Digital Factory ou OSome Studio seront présents.

Les candidats sont invités à consulter les offres d'emploi sur la plateforme en ligne du salon et à déposer leurs candidatures pour obtenir un entretien le vendredi 18 juin au campus région du numérique à Charbonnières-les-Bains.