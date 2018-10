Jean-Jack Queyranne ne veut plus de Gérard Collomb à Lyon

Il vous reste 75 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Entretien. Resté fidèle au PS et fâché avec Gérard Collomb depuis les dernières élections régionales, l'ancien ministre de l'Intérieur et président de la région Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne souhaite que la gauche se rassemble pour proposer une alternative à Lyon. Il décrit Gérard Collomb comme "le ministre des bourdes", qui "a toujours joué perso" et qui aujourd'hui prend le risque "de la déchéance".Je viens de voir la passation de pouvoir, avec un Édouard Philippe glacial, et un Gérard Collomb fidèle à lui même qui essaye de faire son bilan, en décrivant une situation calamiteuse dans les quartiers… C'est un curieux personnage qui détruit son propre bilan ! J'ai été ministre de l'Intérieur quatre mois pour assurer l'intérim de Jean-Pierre Chevènement, je peux dire que Gérard Collomb n'a pas le sens de l'État. Son bilan est très médiocre, il n'a pas de résultats. La police vient d'ailleurs de lui faire un pied de nez avec le DGPN (Éric Morvan, ndlr) qui dit, "loin du bruit, on travaille". Comme si le ministre de l'Intérieur ne comptait pas. Il n'a pas imprimé sa marque. Il restera comme le ministre des bourdes, celui qui ne sait pas tenir sa langue, qui a paru dépassé.