Deux contrôles menés ce mardi par la police ont mené à la découverte d'une grande quantité de cannabis et d'autres drogues.

Mardi, des policiers nationaux contrôlaient un jeune homme sur le boulevard Joliot Curie à Vénissieux, portant sur lui 16 grammes de résine de cannabis, 3 grammes d'herbe et 8 grammes de cocaïne. Cependant, un second suspect a attiré l'attention des agents alors qu'il se débarrassait des clés d'un véhicule à leur vue. Les deux individus ont alors été interpellés et placés en garde à vue.

Le véhicule perquisitionné

Par la suite, les policiers ont pu perquisitionner le véhicule suspect. Ce dernier cachait dans le coffre 1 100 grammes de résine de cannabis, conditionnés en 11 savonnettes. Les deux hommes, âgés de 18 ans, ont donc été auditionnés. Le premier a reconnu la détention et la vente de stupéfiants, mais expliquait ne pas connaître le second. Présenté au parquet de Lyon ce mercredi, il a finalement été placé en détention provisoire.

De son côté, le second jeune a nié les faits et prétendu ignorer le contenu du coffre. Mais les investigations policières ont permis de révélé son implication dans le trafic de stupéfiants. Le suspect reste cependant libre et fait l'objet d'une ordonnance pénale, procédure permettant de juger les contraventions et délits plus rapidement.