Le maire de Bourg-en-Bresse, par ailleurs président de l'opposition socialiste au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, a demandé au préfet de l'Ain d'interdire toute manifestation dans le centre-ville de sa commune en ce samedi d'acte 9. Il a fustigé les dégradations et la violence de certains groupes de manifestants. La préfecture n'a pas accédé à sa demande.

"Je vais demander au Préfet l'interdiction de toute manifestation et de tout rassemblement dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse le week-end prochain". Furieux après les débordements du week-end dernier dans sa commune, le maire de Bourg-en-Bresse annonçait en début de semaine son désir de ne pas voir le centre-ville se couvrir de jaune ce samedi 12 janvier. "Le week-end dernier, le centre-ville de Bourg-en-Bresse a encore été le théâtre d'une manifestation des gilets jaunes qui a mal tourné, écrivait l'édile sur son compte Facebook. Les scènes de chaos que nous avons vécues, avec du mobilier urbain cassé et brûlé, des vitrines de commerces attaquées, sont inadmissibles et la répétition de tels événements absolument insupportables."

Cette demande d'interdiction doit sonner comme "une alerte" pour l'élu socialiste. "Manifester est un droit mais il impose aussi des devoirs : celui de déclarer les manifestations, les lieux, les horaires...", selon lui. Il rappelait néanmoins son opposition à Emmanuel Macron "et ce qu'il incarne". "Son projet de société ultra-libéral ne m’a jamais convaincu, clame le maire dans un texte publié sur son blog. Depuis 18 mois, je ne fais que dénoncer l’injustice fiscale et sociale qui fonde sa politique".

Le préfet de l'Ain n'a pas accédé à la demande de Jean-François Debat. Les Gilets jaunes pourront donc manifester dans la préfecture aindinoise ce samedi. Sous bonne garde des forces de l'ordre.