Près de Lyon : la circulation reprend normalement sur l'A48

Les poids-lourds peuvent de nouveau circuler sur l'A48, tandis que la prudence est de mise pour les skieurs en stations iséroises.

Depuis ce matin, les chutes de neige ralentissaient le trafic sur l'A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble. Les poids-lourds, notamment, étaient interdits sur cette voie. Cette interdiction - entre Voreppe et Coiranne - est levée depuis 16h cette après-midi. Dans le même temps, Météo-France a levé l'alerte orange neige-verglas sur le département de l'Isère (qui reste en jaune).

Prudence en stations

Si le trafic routier reprend ses droits habituels, le préfet de l’Isère appelle à la plus grande prudence sur les routes avec des risques de verglas durant la nuit sur tout le département. Enfin, il maintient la vigilance sur les risques de déclenchements d’avalanches en particulier sur la Chartreuse, Belledonne et le Vercors et départs de plaques au passage de skieurs sur les différents massifs du département de l’Isère ce week-end et appelle à la prudence. Ce phénomène est la conséquence des chutes de neige et du vent constatés depuis hier et qui rendent le manteau neigeux instable par endroits avec formation de congères en particulier dans le Vercors. Les sorties en ski de randonnée en dehors des zones sécurisées sont fortement déconseillées.