Isère : un nouveau plan d'action départemental pour le logement

En Isère, un nouveau plan d'action départemental (2022-2028) en faveur du logement a été signé ce vendredi 8 juillet.

Vendredi 8 juillet, le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, et le président du département, Jean-Pierre Barbier, ont signé le nouveau Plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ce plan est planifié pour une durée de six ans, pour la période 2022-2028. C'est le cinquième plan de la sorte pour le département.

L'objectif est double : diminuer les difficultés d'accès et de maintien dans le logement ; développer et adapter l'offre pour les plus fragiles.

Ce plan se compose de six orientations majeures. Parmi elles, une plus grande production de logements, ou encore la production de logements sociaux destinés aux locataires en situation de grande précarité.

Actuellement, l'Isère compte 2096 places d'hébergement d'urgence disponibles. Le département dispose aussi de 2207 places ouvertes pour les demandeurs d'asile en centres d'accueil. En trois ans, ce nombre de places a été augmenté de plus de 30%.