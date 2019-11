Isère : un arbre planté pour honorer Marin après sa terrible agression

Le 11 novembre 2016, Marin, alors âgé de 20 ans, est violemment agressé alors qu’il vient en aide à un couple qui s’embrasse. Un arbre a été planté en son honneur à la Tour du Pin vendredi.

Le 11 novembre 2016, près de la gare de la Part-Dieu (Lyon 3e), le jeune Marin, alors âgé de 20 ans, est violemment agressé alors qu’il vient en aide à un couple qui s’embrasse. Il est roué de coups, à coups de béquilles. Il se réveille après 15 jours dans le coma. Mais il garde encore aujourd’hui de lourdes séquelles de cette violente agression.

Vendredi, à la Tour-du-Pin, un arbre a été planté en son honneur. Et un square inauguré en son nom. "Le soir où je fus agressé, je suis intervenu uniquement car ce que je voyais m’indignait, me révoltait, me poussait à agir. Rien de plus. Comme je dois moi-même tout réapprendre, cet arbre va lui aussi pousser, grandir, petit à petit et tout doucement. J’espère qu’il fera germer des graines d’espoir et de courage en chacun d’entre nous", a expliqué Marin, dans des propos relayés par Le Dauphiné Libéré.

Marin a été fait chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur par le président Macron le 1er mars 2019. L’agresseur de Marin, mineur au moment des faits, a été condamné à sept ans et demi de prison en mai 2018.

