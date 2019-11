Lyon : l’émouvant message de Marin, trois ans après sa terrible agression

Le 11 novembre 2016, près de la gare de la Part-Dieu (Lyon 3e), Marin, alors âgé de 20 ans, avait été violemment agressé alors qu’il venait en aide à un couple qui s’embrassait. Trois ans après, il donne de ses nouvelles.

Le 11 novembre 2016, près de la gare de la Part-Dieu (Lyon 3e), le jeune Marin, alors âgé de 20 ans, est roué de coups, à coups de béquilles alors qu’il vient en aide à un couple qui s’embrasse. Le jeune homme se réveille après 15 jours dans le coma. Mais il garde encore aujourd’hui des séquelles de cette violente agression.

Dans une vidéo postée sur la page Facebook "Je soutiens Marin", Marin donne de ses nouvelles. Il est désormais âgé de 23 ans. "Depuis trois ans, je vis différemment, je me reconstruis. Je tente de trouver ma nouvelle place dans la société", explique le jeune homme.

"Ma volonté, c'est que ce qui m'a brisé n'arrive plus"

"Ma volonté, c'est que ce qui m'a brisé n'arrive plus. J'aimerais que ce triste anniversaire devienne un jour d'espoir et de sens […] Sensibiliser les jeunes au civisme et prendre soin de ceux qui ont été touchés à la tête pour les aider à mieux récupérer", poursuit-il.

Marin a été fait chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur par le président Macron le 1er mars 2019. L’agresseur de Marin, mineur au moment des faits, a été condamné à sept ans et demi de prison en mai 2018.