Isère : le Grenoblois Mathieu Bablet reçoit le prix Fnac France Inter pour sa dernière BD

Mathieu Bablet, auteur de BD originaire de Grenoble, a reçu ce mardi 12 janvier le prix Fnac France Inter pour sa BD "Carbone et Silicium", une fiction dystopique qui anticipe le devenir de notre société.

Depuis 2013, l'enseigne Fnac et la radio France Inter sélectionnent chaque année plusieurs BD "coups de coeur". Pendant un mois, le public vote pour son ouvrage préféré. Cette année, le lauréat est Mathieu Bablet, à Grenoble, pour son épaisse BD de science-fiction intitulée "Carbone et Silicium".

L'histoire se passe en 2046. Carbone et Silicium sont des robots d'apparence humaine, conçus par les laboratoires Tomorrow Foundation pour protéger une population humaine vieillissante. Ces deux prototypes disposent d'une intelligence artificielle poussée à son paroxysme grâce aux dernières avancées scientifiques du laboratoire. Poussés par l'envie de découvrir le monde réel hors de l'univers aseptisé du laboratoire qui les a créés, Carbone et Silicium décident de s'évader. Chacun de leur côté, ils seront pendant plusieurs siècles les témoins d'une société humaine exsangue, engagée dans une course folle pour repousser toujours plus loin ses limites. Une BD dense, aux dessins précis qui fourmillent de détails, à l'ambiance lourde et aux couleurs recherchées, qui vous propulsera dans un univers post-apocalyptique pas si lointain.