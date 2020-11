Isère : en plein confinement, après huit visites des gendarmes, il se résout à fermer son golf

Un propriétaire avait laissé ouvert son golf depuis le début du confinement en Isère. Par militantisme. Finalement, il s'est résolu à le fermer, après de nombreuses visites des gendarmes.

Il avait laissé son golf ouvert, à Saint-Quentin-sur-Isère, depuis le début du confinement, explique Le Dauphiné Libéré. Par militantisme.

Mais finalement, après "huit visites en deux jours" des gendarmes, dixit l'intéressé, le responsable du golf s'est résolu à le fermer. "Il me semble raisonnable, par respect de l’uniforme et afin que les gendarmes se libèrent à des tâches plus importantes, de fermer définitivement le golf", explique-t-il.