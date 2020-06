Isère : contrôlée à 136 km/h à 17 ans, elle fait perdre 4 points à sa mère

Entre Lyon et Grenoble, une jeune fille de 17 ans a été contrôlée par la police à 136 km/h au lieu de 80.

Ce mercredi 24 juin, vers 17 heures, les gendarmes effectuent un contrôle sur la RD 1085 à la Frette en Isère, entre Lyon et Grenoble. Selon le Dauphiné, ils repèrent une BMW à 136 km/h au lieu de 80. Au volant, une jeune fille de 17 ans en conduite accompagnée avec sa mère à ses côtés. La jeune fille explique vouloir devenir pilote de course professionnelle et venait de s’entraîner sur le circuit du Laquais, la famille rentrait en Savoie.

La vitesse de 129 km/h est retenue par les gendarmes, soit un excès de vitesse de 49 km/h. Néanmoins, comme il s'agissait d'une conduite accompagnée, c'est son accompagnatrice qui est responsable. Ainsi, c'est la mère de la jeune fille qui s'est vue retirer quatre points. Son permis a été retenu par les forces de l'ordre après ce contrôle.