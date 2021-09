Irène Jacob, une nouvelle présidente pour l'Institut Lumière à Lyon

L'actrice succède à Bertrand Tavernier, décédé en mars 2021.

Irène Jacob a été élus à l'unanimité ce jeudi par le Conseil d'administration de l'Institut Lumière.

Actrice, comédienne, elle a notamment remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, en 1991, pour son rôle dans le film de Krysztof Kielslowski, La Double Vie de Véronique.

"Accompagner le futur de l'Institut Lumière dans une ville que j'adore est une mission exaltante et impressionnante. Émue et consciente de l'honneur qui m'est fait, je ferai tout pour être à la hauteur de cet engagement. Car, au-delà de l'émotion que j'éprouve, j'ai une immense pensée pour Bertrand Tavernier, dont l'œuvre à la tête de l'Institut a été considérable. A quelques jours de l'ouverture du festival Lumière, je me réjouis de rejoindre le Conseil d'Administration et les équipes de l'Institut", explique Irène Jacob.