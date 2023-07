Incident au bal des pompiers à Lyon : l'automobiliste blanchi par l'enquête

L'homme suspecté d'avoir forcé un dispositif de sécurité avec sa voiture lors du bal des pompiers de la caserne de la Madeleine à Lyon, le 14-Juillet, a été mis hors de cause.

L'enquête a finalement mis hors de cause le conducteur suspecté d'avoir forcé le dispositif de sécurité, et son passager, soupçonné d'avoir sorti un couteau. Vendredi soir, à l'occasion du bal des pompiers de la caserne de la Madeleine dans le 7e arrondissement de Lyon, des personnes présentes ce soir-là assuraient avoir été témoins d'une scène de violence, lorsque le conducteur d'un véhicule aurait renversé des barrière de sécurité et foncé sur un véhicule de pompiers, avant que son passager n'exhibe un couteau.

Selon Le Progrès, les barrières avaient été déplacées naturellement pour permettre d'emprunter la zone piétonnisée pour la soirée. C'est même l'automobiliste lui-même qui aurait été victime de violences puisque un homme, visiblement agacé par sa présence en voiture, aurait brisé une vitre de son véhicule. Il pourrait déposer plainte.