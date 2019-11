Incendie dans la mairie d'Annecy, ce que l'on sait

Les dégâts sont très importants dans les étages supérieurs de la mairie d'Annecy après l'incendie survenu ce jeudi midi.

Les images du brasier qui a pris hier midi dans les combles et le toit de la mairie d'Annecy sont impressionnantes. La toiture a été détruite à 90 % ont annoncé les services municipaux. Les combles aussi ont été touchés ainsi qu'une bonne partie de 4e étage et certaines parties du 3e étage. 90 sapeurs-pompiers sont intervenus toute la nuit pour sécuriser notamment le 2e étage où se trouvent les salons protocolaires. Selon l'AFP, l’incendie a démarré “dans une armoire électrique au troisième étage”. Un sinistre accidentel qui a eu lieu au moment du déjeuner et a conduit à l'évacuation de 150 personnes. Les dégâts sont d'ores et déjà annoncés comme considérables dans ce bâtiment construit au milieu du 19e siècle. La salle de vidéosurveillance est hors service.