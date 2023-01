Incendie à Vaulx-en-Velin : une cérémonie en l'honneur des secours et forces de l'ordre intervenus

Les forces de l'ordre et les services de secours intervenus dans l'incendie du 16 décembre à Vaulx-en-Velin seront récompensés pour leur courage.

Le drame avait choqué les Lyonnais et pris une ampleur nationale. Le 16 décembre 2022, un incendie emportait la vie de dix personnes au 12 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin, dans la Métropole de Lyon.

"Comportement méritoire dans la gestion de crise"

Ce jour-là, un important dispositif se mettait en place, composé de nombreux services de secours et forces de sécurité engagés "au péril de leur vie", "pour gérer ce terrible drame notamment dans la prise en charge des victimes et de leur famille et la sécurisation des lieux", rappelle la préfecture.

Ainsi, mercredi 18 janvier, une cérémonie en leur honneur est organisée à la préfecture du Rhône, "pour récompenser leur comportement méritoire dans la gestion de crise", ajoute la préfecture.

En présence du préfet - en partance - Pascal Mailhos, les pompiers se verront décerner la médaille d’or pour actes de courage et de dévouement à titre collectif. Les forces de l'ordre et les agents des services de secours recevront quant à eux les médailles d’argent et de bronze et des lettres de félicitations pour actes de courage et de dévouement