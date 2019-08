Ils voulaient bloquer des migrants dans les Alpes : des lyonnais condamnés

Ils avaient tenté de bloquer la frontière pour empêcher les migrants de passer le col de l'Échelle en avril 2018, trois membres de Génération Identitaire ont été condamnés à de la prison ferme.

Trois membres du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire ont été condamnés à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Gap, rapporte le Dauphiné Libéré. Parmi eux, les lyonnais Clément Gandelin et Romain Espino, qui avaient participé à une opération visant à "surveiller" la frontière franco-italienne pour empêcher les migrants de passer. Poursuivis pour avoir " exercé des activités dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique", les trois militants ont écopé, en plus de la prison, de 2000€ d'amende et de cinq ans de privation de leurs droits civiques, civils et familiaux. L'association Génération Identitaire devra également payer une amende de 75 000€.