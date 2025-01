Agression au couteau dans le métro à Lyon : le suspect présenté à un juge

L'homme suspecté d'avoir agressé au couteau un usager du réseau TCL à la Guillotière à Lyon est présenté à un juge ce vendredi 31 janvier.

Dimanche 26 janvier, un individu âgé de 32 ans a asséné un coup de couteau à un usager du réseau TCL au niveau de la station de métro Guillotière à Lyon. Il a été interpellé le 29 janvier à Vénissieux après qu'une personne de sa famille l'a reconnu puis dénoncé grâce à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Le parquet requiert la détention provisoire

Ce vendredi, le parquet de Lyon indique avoir ouvert une information judiciaire du chef de "tentative d'homicide volontaire". Le suspect sera présenté dans la journée à un juge d'instruction. "Des réquisitions aux fins de placement en détention provisoire seront soutenues par le parquet de Lyon à son encontre", indique le parquet.

La victime, un homme de 27 ans, a subi une incapacité totale de travail de cinq jours dans un premier temps, dans l'attente d'un examen médico-légal complémentaire.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités, Bruno Bernard a réagi dans un message posté sur les réseaux, dénonçant une "attaque odieuse" et indiquant : "J'ose espérer une condamnation exemplaire pour cet acte inacceptable."Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a de son côté dénoncé la "violente agression" et souhaité "un prompt rétablissement", à la victime.

