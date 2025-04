Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois fustigé les politiques menées par la municipalité écologiste à Lyon, dénonçant notamment une "piétonisation brutale de la Presqu'île".

Il fut un temps où Jean-Michel Aulas se servait allègrement de son compte Twitter pour commenter l'actualité du football français et surtout pour défendre, contre vents et marées, son club, l'Olympique Lyonnais. Deux ans après son départ de la présidence de l'OL, les temps ont changé. Twitter s'appelle désormais X et JMA utilise ses réseaux sociaux principalement pour tirer à boulets rouges sur Grégory Doucet et les politiques menées par les écologistes à Lyon et dans la métropole de Lyon.

Ce mercredi 9 avril, dans un long message publié sur X, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois attaqué frontalement les Verts. "Gouverner une ville, diriger une entreprise, on y rencontre souvent la même alternative : on y crée de la valeur – donc du bien social – ou on la détruit" débute celui qui est pressenti pour être candidat aux prochaines élections législatives de 2026. "À Lyon, depuis 2020, trop de décisions abîment ce lien essentiel entre développement, cohésion et vitalité économique. Le blocage du développement immobilier en est un marqueur fort : il freine la production de logements, l’attractivité du territoire et l’avenir de toute une génération" estime l'ancien président de l'OL.

https://twitter.com/JM_Aulas/status/1910008433774059716

Avant de poursuivre et d'attaquer frontalement la piétonisation de la Presqu'île qu'il juge "brutale" : "Je crois à une ville plus apaisée, plus verte, mais je ne crois pas à une écologie punitive, imposée sans concertation."

"Construire des solutions de mobilité équilibrées"

Dans son message, Jean-Michel Aulas en profite également pour partager la pétition des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, collectif d'habitants, de commerçants et d'associations qui dénoncent depuis plusieurs mois la "fermeture de la Presqu'île dans une démarche apolitique". Ce collectif, soutenu notamment par Christophe Marguin, candidat déclaré pour les municipales 2026, entend dénoncer "les travaux titanesques, les fermetures définitives de circulation aux voitures, les changements de sens de circulation (…) le tout sans véritables concertations ni études d'impacts préalables." Une pétition déjà signée par plus de 10 000 personnes.

"Il est temps d’écouter, de concerter, de construire des solutions de mobilité équilibrées et une stratégie urbaine qui réconcilie écologie, économie et justice sociale. Je me tiens à la disposition des commerçants, des riverains, des associations, des urbanistes et des experts pour engager ce dialogue" reprend Jean-Michel Aulas. A moins d'un an des municipales, et alors qu'un dernier sondage publié cette semaine place l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais comme le principal adversaire de Grégory Doucet, ces propos de Jean-Michel Aulas sonne comme un nouvel appel du pied envers une partie de la classe politique. S'il avait expliqué le 1er avril poursuivre sa réflexion sur une possible candidature, avec ce nouveau message, JMA semble plus que jamais préparer le terrain. Après avoir baigné pendant plus de 35 ans dans le monde du sport lyonnais, Jean-Michel Aulas se prépare à se jeter dans le grand bain de la politique.

