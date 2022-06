Idée week-end : le Roannais, une escapade en pleine nature à une heure de Lyon

À une heure de route de Lyon, le Roannais dans la Loire, propose de nombreuses activités pour petits et grands au cœur d’une nature préservée.

Saviez-vous qu’il est possible de faire de la montgolfière dans le Roannais ? Du canoë ? Du golf ? Dans la jolie ville de Roanne comme dans la campagne ligérienne alentour, ce ne sont pas les activités qui manquent ! Direction le territoire vallonné du Roannais, à seulement une heure de Lyon en voiture ou en train, pour des vacances riches en émotions sur terre, sur l’eau ou carrément dans les airs.

Randonnées pour tous les niveaux

Restons sur la terre ferme pour commencer. Le Roannais est la destination idéale des amoureux de la nature qui seront séduits par ses douces collines, ses bocages, ses vignobles et ses forêts verdoyantes entre lesquels ondule paisiblement la Loire.

Un paysage généreux à découvrir à pied, au gré de randonnées aux difficultés variables pour s’adapter à tous les marcheurs.

Pour les randonneurs avertis, il existe deux grands itinéraires à faire sur plusieurs jours. Le fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle compte quatre étapes dans le Roannais, du Cergne à Pommiers-en-Forez, soit 90 kilomètres. Il y a également la Via Sancti Martini qui parcourt l’Europe d’Ouest en Est, et traverse le territoire sur une cinquantaine de kilomètres dans le beau massif des Monts de la Madeleine.

Depuis cette année, vous pouvez aussi explorer le Roannais à bord d'un Swincar, véhicules électriques tout-terrain.

Paradis du vélo

La Véloire, voie verte, qui longe le canal se prêtent à merveille aux randonnées à vélo.

Depuis le port de Roanne et ses jolies péniches, vous pourrez aller jusqu’au pittoresque village de Charlieu, une vingtaine de kilomètres plus loin. Son abbaye bénédictine mérite une halte, tout comme le cloître en pierres dorées du couvent des Cordeliers, à proximité.

Les denses forêts des Bois-Noirs, à une centaine de kilomètres au Sud-Ouest de Roanne, feront la joie des vététistes avec 1 520 kilomètres de parcours labellisés par la Fédération Française de Cyclisme.

Swing au Domaine de Champlong

Le Roannais fait aussi la part belle au golf. À dix minutes de route de Roanne, vous pourrez tester votre swing au superbe Domaine de Champlong et ses 70 hectares de nature, tout en profitant de la vue sur les contreforts du Massif Central et les monts du Beaujolais.

Le paisible lac de Villerest, à 3 kilomètres de là, mérite un détour pour profiter des activités nautiques ou tout simplement pour une jolie balade au bord de l’eau, magique au coucher du soleil.

Au fil de l’eau…

Dans le Roannais, la Loire fait partie intégrante du paysage. Le meilleur moyen de découvrir ce fleuve est encore à bord d’un canoë ou d’un kayak, le temps d’une journée ou de quelques heures.

Au départ de Briennon, Cordelle ou Villerest, il vous dévoilera au fil de l’eau une nature sauvage et préservée. Si l’expérience vous a plu, vous pourrez même tester l’aviron, très apprécié dans le Roannais, au sein de la base nautique de la Loire à Cordelle.

… et dans les airs

Ce n’est pas fini ! Après les activités sur la terre ferme et sur l’eau, partons dans les airs. L’aéroport de Roanne vous propose de découvrir ce beau territoire d’en haut : ULM, paramoteur, gyrocoptère, planeur, parachute…

Il est même possible de faire un tour en montgolfière, en particulier à l’occasion des Montgolfiades en Côte Roannaise qui se tiendront les 18 et 19 juin à Saint-André-d’Apchon, à vingt minutes à l’Ouest de Roanne.

Un week-end dans le Roannais

Pour celles et ceux qui auraient du mal à faire un choix entre toutes ces activités, le Roannais vous a concocté des séjours clés en main sur le thème de la nature et du bien-être.

• Week-end golf au Domaine de Champlong

Le Domaine de Champlong et ses 70 hectares de nature sont le lieu idéal pour un séjour alliant gastronomie, golf et bien-être.

Deux nuits dans un château 4 étoiles avec petits-déjeuners, un dîner gastronomique et un green fee. Pour les non golfeurs, un accès de 2 heures à l’espace Réveil des Sens au Paradis du Bien-Être. À partir de 280 € par personne.

• Week-end VTT dans les Bois-Noirs

Séjournez au cœur des monts de la Madeleine et adonnez-vous à la pratique du VTT dans le plus grand espace VTT-FFC de France.

Deux nuits avec petits-déjeuners, un dîner et la location d’un VTT à assistance électrique sur une journée. À partir de 195 € par personne.

• Week-end pleine nature dans le Roannais

Vous ressentez le besoin de faire une pause ? Venez vous ressourcer dans le Roannais avec ce week-end 100 % nature.

Une nuit dans une chambre d’hôtes cocooning ou une cabane, avec petit-déjeuner et un dîner. Activité ressourçante en supplément : balade naturaliste, sylvothérapie, bain de forêt… À partir de 125 € par personne.

À faire

• Les Montgolfiades en Côte Roannaise. Les 18 et 19 juin à Saint-André-d’Apchon. Plus d’informations au 06 71 04 25 69.

• Bois-Noirs Oxygène ! 20e rando VTT. Le 26 juin au départ de la station de ski de Chalmazel. Plus d’informations sur www.boisnoirs.fr.

• Roanne Plage. En juillet et en août à Roanne, sur les bords de Loire.

• Festival du Forez. Du 8 au 17 juillet. Programmation et réservations sur www.festivalduforez.com.

• Balade gourmande en Côte Roannaise. Les 9 et 10 juillet au Crozet. Réservations sur www.roannais-tourisme.com.

• Quartiers d’été au château de la Roche. De mi-juillet à mi-août au château de la Roche, à Saint-Priest-la-Roche.

• Festival des monts de la Madeleine. Du 16 juillet au 14 août. Programmation et réservations sur www.montsdelamadeleine.com.

• Biennale du verre. Les 27 et 28 août au Crozet. Plus d’informations au 04 77 63 00 87.

