Chaque acteur du territoire concerné par l'agriculture est appelé aux "urnes" pour élire les futurs représentants du monde agricole de Haute-Savoie.

Dans un communiqué publié ce mercredi 2 octobre, la préfecture de Haute-Savoie appelle au vote. Plusieurs habitants sont en effet concernés par les élections de la Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc. Elles permettront de désigner les futurs représentants du monde agricole.

Sont concernés par les élections, les exploitants agricoles, les salariés du secteur, les propriétaires de fonciers, ainsi que les autres acteurs qui ont un lien avec l'agriculture. "La participation de chacun est essentielle", insiste la préfecture. Cette Chambre joue un "rôle déterminant dans le développement, le soutien et la défense de l'agriculture", poursuit-elle.

Listes électorales à consulter en mairie

Prochainement, les électeurs seront appelés à voter en ligne ou par voie postale, dès la réception du matériel nécessaire. Son reçu se fera au plus tard 10 jours avant la date de clôture du scrutin, le 31 janvier 2025.

Les listes électorales sont d'ores et déjà affichées en mairie du 1er octobre au 15 octobre. En cas d'anomalie ou d'absence d'inscription, une réclamation peut être portée auprès du président de la Commission d'établissement des listes électorales à la préfecture. Il est également possible de la déposer directement en mairie, au plus tard le 15 octobre prochain.

