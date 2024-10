Vincent Munier, photographe et cinéaste, au musée des Confluences

Du 25 au 27 octobre, le rendez-vous des photographes, le Chamonix Photo Festival, revient pour sa deuxième édition au pied du Mon-Blanc.

Du 25 au 27 octobre prochains, le Chamonix Photo Festival transforme la station de ski haut-savoyarde en un grand lieu de rendez-vous pour les adeptes de la photographie. Montagne, culture et nature, voici les mots d'ordre du festival alpin qui accueillera cette année le célèbre photographe Vincent Munier.

Déjà organisé en 2023, le Chamonix Photo Festival proposera plusieurs ateliers, conférences, expositions, séances de cinéma et masterclass tout au long du week-end. Déployé du village d'Argentières à celui de Servoz, l'événement célèbrera "la beauté de la nature par le prisme de l'image".

Plus de 300 photographies exposées

Pour l'occasion, une vingtaine de photographes de renommée internationale se déplaceront dans la station afin d'exposer leurs photographies et d'échanger avec le public. En tout, ce seront plus de 300 photographies exposées sur l'ensemble des villages de la Vallée de Chamonix, avec deux emplacements clés : le Palais des Congrès du Majestic, et l'aire d'arrivée de l'épreuve de coupe du monde de ski, du Kandahar.

