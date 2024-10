La préfecture de la Loire a lancé ce mardi une campagne de sensibilisation à la sécurité routière sur des sacs à pain, en partenariat avec les boulangeries du département.

"Dans un contexte où l'accidentologie routière est en hausse dans la Loire", la préfecture du département a lancé ce mardi 22 octobre, en partenariat avec différentes boulangeries une nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Cette nouvelle opération s’affichera sur 50 000 sacs à pain distribués à cette occasion dans 100 boulangeries du département.

"Cette campagne de prévention rappelle aux piétons l’importance de se rendre visible sur les routes et dispense quelques conseils élémentaires à tous les usagers", indiquent les services de l’État. Et d’ajouter : "Chaque année, le passage à l’heure d’hiver est en marquée par un pic d’accidentalité de +50 % des accidents de piétons pour la seule tranche horaire 17 h/19 h (et +18 % sur la tranche horaire 7 h/9 h)."

