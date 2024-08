Haute-Savoie : La Clusaz accusée d'avoir pompé illégalement de l'eau revient sur la polémique et se défend

Church and the village of La Clusaz in summer, France

L’Office français de la biodiversité (OFB) a découvert un vaste système de pompage des eaux non déclaré sur le territoire de la commune de La Clusaz (Haute-Savoie), selon « Blast ». La station se défend et reconnaît avoir pompé de l’eau sans "prélèvement excessif".

En juillet 2022, la commune de La Clusaz a été prise en flagrant délit par l’Office français de la biodiversité (OFB) alors que les restrictions interdisaient l’arrosage, indique le média Blast. La station haut-savoyarde aurait alors pompé l'eau dans la source du Lachat, entre 2000 et 2023 et aurait pu bouleverser le milieu naturel.

"Prélèvement excessif"

Dans un communiqué de presse envoyé à nos confrères de France Bleu Pays de Savoie, la Clusaz assume avoir bel et bien pompé de l'eau dans la source du Lachat. Mais il s'agissait "d'un surplus", et non d'un "prélèvement excessif." Et d'ajouter que "certains éléments demandaient une régularisation administrative".

De son côté, la préfecture assure dans un communiqué de presse, que depuis 2018, "le prélèvement d’eau pour la production de neige en Haute-Savoie a fait l’objet de 16 rapports de manquement administratif et procès-verbaux, réalisés conjointement par l’OFB et la DDT. L’échantillonnage représente 22 % des retenues pour la neige de culture du département. Les contrôles sur pièces et sur place de l’OFB font régulièrement apparaître des manquements, de gravité et de fréquence variables, auxquels le préfet donne les suites administratives".