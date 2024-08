La Ville de Lyon commémorera les 80 ans de la Libération le 3 septembre 

Le 3 septembre, la Ville de Lyon commémorera les 80 ans de la Libération. Cérémonie, déambulation dans la ville et témoignages rythmeront la journée.

Alors que plus d’une trentaine d’événements se dérouleront dans le Rhône à l’occasion des 80 ans de la Libération, la Ville de Lyon organisera elle aussi le 3 septembre prochain une journée de mémoire. Elle débutera à 16h30 sur la place Bellecour avec une cérémonie de commémoration en présence de Henry Peyrelongue, commandeur de la Légion d’honneur, et de Roger Leroy, chevalier de la Légion d’honneur, et tous les deux anciens résistants. Plusieurs bataillons et régiments seront également présents.

Cérémonie, déambulation et témoignages

L’après-midi se poursuivra avec une déambulation depuis la place Bellecour jusqu’à l’hôtel de Ville à 18h30. À cette occasion, la mairie sera sera ouverte au public pour une soirée de célébration "dans une ambiance joyeuse de bal populaire", promet la municipalité. Des élèves de l’école Berthelot présenteront leurs travaux réalisés pendant l’année scolaire, notamment des vidéos de témoignages de Raymond Drevet, Fortunée Metz et Hélène Akierman, témoins de la Libération en 1944.

L’exposition "Lyon libérée" mettra en avant la ville du printemps 1944 à la Libération : bombardements, massacres ou encore l’arrivée de la première Division française libre (DFL), la vie des Lyonnais à cette époque sera au cœur de cette exposition.

Plus d’informations sur le site de l’événement.