Haute-Savoie : fin de la garde à vue pour l'homme interrogé dans l'affaire de la tuerie de Chevaline

L'homme en garde à vue depuis 48 heures dans le cadre de l'affaire de la tuerie de Chevaline est ressorti libre jeudi 13 janvier. Aucune charge n'a été retenue contre lui, a annoncé la procureure d'Annecy dans un communiqué.

L'épais mystère qui entoure la tuerie de Chevaline, lorsque quatre personnes avaient été abattues dans cette petite commune de Haute-Savoie le 5 septembre 2012, reste entier. Jeudi 13 janvier, l'homme en garde à vue depuis 48 heures pour être interrogé dans le cadre de l'enquête est ressorti libre. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Le parquet avait motivé cette garde à vue par des vérifications d'emploi du temps de l'homme le jour de la tuerie de Chevaline.

"Les explications données et les vérifications opérées ont permis d'écarter son éventuelle participation aux faits. Les investigations continuent pour identifier le ou les auteurs du crime dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours", a expliqué Line Bonnet, procureure d'Annecy.

[communiqué de presse]

Levée de garde à vue par le juge d’instruction #Chevaline 🔴Aucune charge n’est retenue contre la personne gardée à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier le ou les auteurs. pic.twitter.com/Br2lycP8pR — Procureure Annecy (@ProcAnnecy) January 13, 2022

Me Basson-Larbi, l'avocat du suspect placé en garde à vue avait dénoncé mercredi une "erreur judiciaire" et affirmé que "son client vit un calvaire". L'avocat a par ailleurs confirmé que son client est bien le motard vu à l’époque près des lieux des crimes, mais a souligné qu'il avait déjà été interrogé et mis hors de cause il y a plusieurs années dans le cadre de l'enquête.