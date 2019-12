Guet-apens à Lyon : elle est séquestrée, agressée sexuellement par 3 femmes

Quelle sordide affaire. Une jeune femme de 21 ans a été séquestrée durant deux nuits par un « groupe de filles » cet été. Elle a notamment subi des violentes physiques et sexuelles et été menacée avec un pistolet. Les trois filles, âgées de 22 à 26 ans, ont été interpellées.

L’affaire remonte à l’été dernier. Une femme de 21 ans se présente au commissariat de Rillieux, à côté de Lyon, avec des traces de morsure dans la nuque, d’autres blessures au visage. Elle prétend avoir été enlevée, violentée et séquestrée par un "groupe de filles".

Elle a suivi des violences physiques et sexuelles

Lors d’un guet-apens, la victime, qui connaissait ses agresseurs, a été rouée de coups. Elle a ensuite été transportée dans un appartement, enfermée et séquestrée pendant deux jours. Lors du trajet, elle a subi des violences physiques et sexuelles et a été menacée avec un pistolet.

Trois femmes, âgées de 22 à 26 ans, ont été interpellées ce mercredi 18 décembre. Dont une à Vénissieux. Les trois jeunes femmes ont reconnu les faits tout en tentant de minimiser les violences. Elles ont été déférées ce vendredi au parquet en vue d’une mise en examen.