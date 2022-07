Deux départements de la région, l'Ardèche et la Drôme, sont en vigilance orange canicule ce vendredi.

La canicule s'installe, dans la durée, dans le pays. Et dans la région. Le mercure ne baisse pas, et au contraire, il va continuer de grimper ces prochains jours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le week-end s'annonce brûlant, la semaine prochaine aussi. Aucun signe d'accalmie en vue, pour l'instant. Dans la région, deux départements ont d'ores et déjà été placés en vigilance orange canicule par Météo France : il s'agit des deux départements les plus au sud de la région : la Drôme et l'Ardèche.

Le Rhône, l'Isère, la Haute-Loire ou les deux Savoie sont eux (seulement) en vigilance jaune. Pour l'instant. Car la canicule va durer. Et empirer...

