Grève TCL Lyon : quelles perturbations pour les métros ce 28 novembre ?

Malgré les apparences et une diminution des perturbations sur le réseau métro, la très grande majorité des régulateurs des lignes A, B, C et D est toujours en grève à Lyon. Ainsi, quel sera l'impact de ces débrayages sur la journée du mercredi 28 novembre ?

Les régulateurs du réseau métro sont toujours en grève à Lyon. Ce mouvement dure depuis plus de quinze jours. Les régulateurs protestent sur la prochaine organisation des lignes A, B et C, suite à l'automatisation de la ligne B (lire notre décryptage ici). La majorité des régulateurs est en grève. Néanmoins, les perturbations sont moins importantes, Keolis parvenant à continuer d'assurer le service avec ses équipes.

Ainsi, ce mercredi 28 novembre, seule la ligne D sera impactée par la grève. Elle ne circulera qu'à partir de 7h10. Les funiculaires débuteront leur service au même moment. Des bus relais circuleront entre Gare de Vaise et Grange Blanche avant 7h10.

Pour les autres lignes, A, B et C, aucune perturbation n'est prévue ce 28 novembre.