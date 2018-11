Grève TCL Lyon : quelles perturbations le 22 novembre pour les métros ?

La grève des régulateurs continue à Lyon ce 22 novembre. Quelles seront les perturbations pour les lignes de métro A, B, C et D ? Des améliorations sont prévues.

Onzième jour de grève pour les régulateurs du réseau métro à Lyon. Ils débrayent plusieurs fois, entraînant des perturbations sur les lignes A, B, C et D, ainsi que les funiculaires. Néanmoins, la situation s'est améliorée ces derniers jours, à la faveur d'une organisation optimisée et les métros circulent en grande partie sans problème.

Le matin :

les lignes A, B et C circuleront normalement

la ligne D circulera entre Grange Blanche et Gare de Vaise

elle ne circulera pas entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux de 7h20 à 8h30, des bus relais seront mis en place

les funiculaires circuleront normalement

En fin de journée :

les lignes A, B et D circuleront normalement

la ligne C ne circulera pas entre 16h30 et 18h (des bus relais seront mis en place entre Cuire et Hôtel de Ville)

les funiculaires circuleront normalement

Le soir :