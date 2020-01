Grève SNCF à Lyon : toujours pas plus de TER jeudi dans la région

Le trafic des TER ne s'améliore pas à Lyon et dans la région. Jeudi, seulement 1 TER sur 2 circulera dans la région.

Tous les TGV, ou presque, fonctionnent de nouveau au départ de Lyon. Ce n'est pas encore le cas des TER.

1 TER sur 2, seulement, circulera dans la région jeudi. Le plan de transport sera renforcé par la commande de 487 autocars complémentaires.

Presque tous les TGV circuleront

Presque tous les TGV au départ de Lyon circuleront donc.

23 allers et 22 retours sont confirmés entre Lyon et Paris, 11 allers/retours entre Lyon et Marseille et 6 allers et 5 retours entre Lyon et Montpellier.