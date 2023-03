Grève du 28 mars : des perturbations dans les transports à Lyon

Une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites se profile à Lyon ce mardi 28 mars. Des perturbations sont à prévoir dans les transports.

Dixième jour de mobilisation pour protester contre l’adoption de la réforme des retraites et une nouvelle journée de galère dans les transports pour de nombreux usagers ce mardi 28 mars. À Lyon, la manifestation prévue entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour, à partir de 13 heures, devrait engendrer des perturbations au niveau de la circulation automobile sur le cours Gambetta, au niveau du pont de la Guillotière, puis autour de Bellecour pendant une bonne partie de l’après-midi. Jeudi dernier, les manifestants avaient notamment un temps bloqué la circulation sur le quai Gailletton.

Les TCL peu impacté sur le papier

Des perturbations sont également à prévoir du côté des Transports en commun Lyonnais, même si cela devrait être marginal selon l’exploitant du réseau, Keolis. Le "gros" des aménagements pour cette journée du 28 mars se concentrera sur le réseau de bus. Trois lignes verront leur fréquence allégée (14, 15 et 63) et la ligne S1 qui traverse la Presqu’île sera supprimée. Le parcours des lignes de bus C4, C7, C10, C11, C12, C16 et C20 sera également affecté par le passage du cortège de la manifestation.

La grève ne devrait en revanche pas avoir d’impact sur le trafic des métros et des funiculaires, qui fonctionneront normalement, tout comme les tramways, si ce n’est quelques allégements de fréquences sur les lignes T2, T3 et T4. Des prévisions de trafic similaires à celles affichées la semaine dernière en amont de la 9e journée de mobilisation, où le passage de la manifestation avait toutefois fait évoluer la situation au fil de la journée. En raison d’affrontements entre certains manifestants et les forces de l’ordre, plusieurs stations situées sur les lignes A, B et D, dont celle de Bellecour, avaient dû fermer leurs portes en attendant le retour au calme.

Ça bloque encore sur les rails

Régulièrement contraint de réduire la voilure en matière de vols lors des précédentes journées de grève, l’aéroport de Lyon n’a cette fois pas reçu de consignes allant en ce sens de la part de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Il n’en va pas de même du côté du ferroviaire. Depuis ce mardi matin des perturbations sont en cours sur le réseau SNCF, où le trafic est fortement perturbé" par le mouvement de grève, prévient la compagnie ferroviaire. Trois TGV INOUI et OUIGO sur cinq circulent et un TER sur deux en moyenne.

Au niveau local, 17 lignes ayant Lyon pour gare de départ ou d’arrivée connaissent des perturbations ce jeudi. Des aménagements d’horaires ont notamment été effectués sur les axes Lyon/Grenoble, Bourg-en-Bresse/Lyon, Ambérieu/Lyon, Dijon/Mâcon/Lyon, Brignais/Lyon ou encore Sain-Bel/L’Arbresle/Tassin/Lyon. Tous les détails sont à retrouver ici.