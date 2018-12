Grève des TCL : pas de métro C avant 21h ce lundi

Les régulateurs du métro de Lyon sont de nouveau en grève ce lundi 24 décembre. Les lignes A et B ne sont pas impactées.

Comme annoncé ce week-end, les métros lyonnais circuleront avec difficulté aujourd'hui. Les lignes de bus, de tram et les lignes de métro A et B ne sont pas concernées par le mouvement de grève. En revanche, le métro C ne circulera pas avant 21h. TCL assure la mise en place de bus relais entre Hôtel-de-Ville et Cuire. La ligne D, qui relie la gare de Vénissieux à la gare de Vaise ne circulera pas entre 20h30 et 23h, comme le funiculaire F2. Après 23h, le trafic retrouvera la normale jusqu'à la fin du service.

TCL préconise de se rendre sur cette page internet pour adapter votre trajet pendant la coupure sur la ligne D. En outre, le Sytral assure que le trafic redeviendra normal pour le jour de Noël.