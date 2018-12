Grève des TCL à Lyon : les perturbations pour lundi 24 décembre

Une nouvelle fois, les régulateurs de TCL se mettent en grève. A Lyon, les lignes C, D et les funiculaires seront perturbées à la veille de Noël.

A la veille de Noël, les lignes de métro de Lyon seront perturbées par la grève des régulateurs. Pour ce lundi 24 décembre, ne comptez pas sur le métro C. Celui ne circulera pas avant 21h. Entre 5h et 21h, des bus relais assureront les trajets entre Hôtel de Ville et Cuire. La ligne D, de Gare de Vaise à Gare de Vénissieux, ainsi que les funiculaires circuleront normalement de 5h jusqu’à 20h30. Le trafic sera stoppé entre 20h30 et 23h, heure à laquelle il reprendra son cours jusqu’à la fin du service, soit 0h20.

Les lignes A et B ne seront pas touchées par la grève. TCL assure également que le trafic trouvera sa régularité pour le mardi 25, aucune grève n’est prévue pour le jour de Noël.