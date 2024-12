Le rectorat de Lyon a publié les chiffres du taux de participation à la grève du 5 décembre chez les personnels de l'académie de Lyon.

Les fonctionnaires sont en grève jeudi 5 décembre pour protester contre les mesures d'économies prévues par le gouvernement Barnier, censuré mercredi 4 décembre. Ils dénoncent notamment la mise en place de trois jours de carence pour les arrêts maladie, et l'indemnisation à 95 % du salaire total au lieu de 100 % aujourd'hui.

Dans l'académie de Lyon, 23,52 % des personnels ont suivi le mouvement social selon le rectorat. Chez les professeurs, le taux de participation atteint 28,88 %, et notamment 36,03 % chez les enseignants du 1er degré. Dans le second degré, le rectorat évoque un taux de participation d'un peu plus de 20 % chez les enseignants, quand le syndicat SNES-FSU affirme lui que 60 % des personnels (enseignants ou non) participent à la grève.

Dans les collèges, 29,35 % des personnels sont grévistes, et seulement 15,18 % dans les lycées généraux et technologiques. La participation est la plus faible dans les lycées professionnels avec seulement 11,20 % de grévistes.