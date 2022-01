Grève dans les écoles : dans l'Académie de Lyon, 36 % des enseignants en grève dans le 1er degré ce jeudi, le point

Selon des chiffres de l'Académie de Lyon, ce jeudi midi, 36,10 % des enseignants du 1er degré (maternelles, élémentaires et primaires) sont en grève ce jeudi 13 janvier dans l'Académie de Lyon (l'Académie de Lyon comprend les départements de l'Ain, de la Loire, et du Rhône). Dans le 2e degré (collèges et lycées), 21,60 % des enseignants sont en grève.

Un rassemblement est prévu à 14 heures dans le 7e arrondissement de Lyon, pour dénoncer un protocole sanitaire "inapplicable" selon les grévistes. Ils dénoncent donc un protocole sanitaire "inapplicable" et qui a déjà changé trois fois dans les écoles pour faire face à la nouvelle vague de covid-19. Entre les professeurs, les personnels et les élèves positifs ou cas contacts, c’est tout le système éducatif qui est désorganisé ces dernières semaines, avec des classes sans professeurs et des professeurs sans élèves.

Lire notre décryptage : Grève dans le Rhône : avec 60 à 75 % de grévistes attendus, une école sur trois pourrait être fermée le jeudi 13 janvier

En colère, la communauté éducative demande des remplaçants pour les professeurs malades et plus de protections face au virus avec notamment l’utilisation de masques FFP2, de purificateurs d'air ou de capteurs de CO2. "Nous on veut garder les écoles ouvertes, mais des écoles qui sécurisent les personnels, les enfants et les familles. On veut des masques, des protocoles de tests clairs, qui ne changent pas tous les trois jours. On parle de masques FFP2, ce n'est pas le bout du monde ! ", explique Paul Sesboüé du syndicat Sud Education 69.

Au moins 58 écoles de Lyon perturbées

À Lyon, les enseignants ne seront pas les seuls à faire grève. Tous les agents des écoles, comme les ATSEM, les AVS ou les personnels des cantines, ont également été appelés à la mobilisation. Selon les chiffres donnés par la Ville, qui emploie ces agents, seulement 5 % se sont déclarés. Cela représente environ 110 agents, ce qui entraînera des perturbations dans 58 écoles sur 207.

Lire aussi : Les enseignants manifestent ce jeudi à Lyon, ce qu’il faut savoir sur la grève